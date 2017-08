Si in judetul Valcea, pe DN7, pe sensul de mers Pitesti - Ramnicu-Valcea, se circula cu viteza redusa in zona Milcoiu - Aldesti.Pe DN7C-Transfagarasan traficul se desfasoara ingreunat in zona Balea-Lac. Parcarile sunt pline, iar multi automobilisti au oprit pe marginea drumului, astfel ca trecerea autovehiculelor care circula din sensuri opuse este dificila.