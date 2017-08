Tudor Postelnicu, fostul sef al Securitatii in perioada comunista, a murit la varsta de 86 de ani

Tudor Postelnicu a facut parte din Comandamentul de reprimare a grevei minerilor din Valea Jiului din anul 1977, fiind numit apoi seful Departamentului Securitatii Statului.Tudor Postelnicu a fost membru al Comitetului Central al PCR si ministru de Interne (1987-1989). In perioada 1978 - 1987 a fost seful Securitatii.Numele lui Tudor Postelnicu este legat de urmarirea si persecutarea mai multor disidenti, printre care Paul Goma, Ion Caraion, George Constantin si Gheorghe Ursu.Postelnicu a fost arestat in timpul Revolutiei, iar pe 2 februarie 1990 a fost judecat de Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti alaturi de Emil Bobu, Manea Manescu si Ion Dinca.A fost condamnat la inchisoare pe viata, i-a fost confiscata averea si a fost privat de unele drepturi civile. A facut recurs si, in urma acestuia, i-a fost schimbata incadrarea din genocid in omor deosebit de grav. El a primit o pedeapsa de 14 ani de inchisoare.In 1997 a fost din nou condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru omor deosebit de grav, in dosarul Autobuzul, privind trei tineri omorati din ordinul Securitatii, dupa ce i-au luat ostatici pe calatorii unui autobuz, in incercarea de a fugi in Occident.Tudor Postelnicu a executat doar 7 ani de inchisoare. In 2009, el a fost cercetat de procurori si pentru finantarea teroristului Carlos Sacalul.In timpul unei sedinte publice din cadrul unuia dintre procesele sale, Tudor Postelnicu si-a justificat deciziile si actiunile spunand "Am fost un dobitoc!", fraza ramasa celebra si folosita de saptamanalul Academia Catavencu drept subtitlu al unei rubrici, sub care in fiecare saptamana apareau unul sau mai multe citate prin care diverse personalitati politice isi justificau in mod similar unele greseli.