Peste 200.000 de turisti in acest weekend pe litoral

"Peste 200.000 de turisti sunt in acest weekend pe litoralul romanesc, destinatie turistica "vedeta" in Romania in sezonul estival. Top 3 statiuni plaseaza Mamaia, Vama Veche si Eforie in primele preferinte ale turistilor romani. Mamaia isi pastreaza prima pozitie in topul evenimentelor si al imaginii, si continua sa isi ridice standardul serviciilor turistice, odata cu dezvoltarea a zeci de mii de locuri de cazare in apartamente de vacanta, care modifica semnificativ imaginea statiunii din una preponderent de 2 si 3 stele (la nivel de cazare) spre 4 si 5 stele", a spus Martin.Corina Martin spune ca "revelatia verii" este statiunea Vama Veche, fiind un produs turistic in plina reconstructie: "Si totusi, revelatia verii 2017 este Vama Veche! Este un brand de produs turistic in plina reconstructie, un concept unic in turismul romanesc si in Europa. In premiera, in Romania, toate locatiile turistice - vile, hoteluri, pensiuni, terase, beach baruri etc. s-au decorat in flori si culori pentru prima editie Flower Power Festival si continua Vama Libre, un mega eveniment derulat pe mai multe saptamani. Estimez ca in 2-3 ani Vama Veche va deveni o destinatie speciala la nivel european, ce va atrage tot mai clar atentia turistilor vest europeni si nu numai."