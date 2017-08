Avocatul Marius Coltuc a fost retinut de procurorii DIICOT

Avocatul Marius Coltuc a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), intr-un dosar in care este supectat de favorizarea infractorului si fals in inscrisuri, relateaza News.ro.Acesta urmeaza sa fie prezentat Curtii de Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva.





Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Structura Centrala au dispus, vineri, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a lui Marius Vicentiu Coltuc pentru savarsirea infractiunilor de favorizarea faptuitorului si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata si a lui Mihai Adrian Olteanu, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la favorizarea faptuitorului si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata.





Conform unui comunicat al DIICOT, "in cauza exista suspiciunea rezonabila ca, in perioada aprilie-mai 2017, inculpatul Olteanu Mihai Adrian, impreuna cu o alta persoana interesata, care la aceea data aveau cunostinta de arestarea unui inculpat cercetat de catre DIICOT si probabilitatea ca acesta sa declare ceva si cu privire la alte persoane implicate in activitatea infractionala, printre acestia fiind si persoana interesata, l-au contactat pe inculpatul Coltuc Marius Vicentiu - avocat in cadrul Baroului Bucuresti solicitandu-i acestuia sa incerce sa vorbeasca cu inculpatul arestat si sa se intereseze la acesta si la instanta de stadiul si obiectul dosarului in care acesta era cercetat, respectiv persoanele vizate, inclusiv existenta sau nu a unor declaratii cu privire la persoana interesata".





Din actele de cercetare penala efectuate in cauza, a rezultat ca - inculpatul Coltuc Marius Vicentiu a efectuat cele solicitate, procedand la falsificarea prin contrafacerea scrierii, subscrierii si atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului a mai multor inscrisuri sub semnatura privata, respectiv contract de asistenta juridica, act aditional la acesta, precum si doua imputerniciri avocatiale aferente, prin care a aratat in mod nereal calitatea de avocat ales in cauza instrumentata de catre DIICOT, obtinand si furnizand date si informatii persoanei interesate¬.





In cursul zilei de sambata, cei doi urmeaza sa fie prezentati Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.