Furtunile au anulat sau amanat sute de zboruri la Beijing

Aproape 500 de zboruri au fost anulate, iar alte aproape 200 au fost intarziate pe aeroportul din Beijing din cauza furtunilor, in timp ce autoritatile au emis avertizari de inundatii, alunecari de teren, dupa ce saptamana aceasta a avut loc un cutremur de magnitudinea 7, relateaza Reuters.





Autoritatile din orasul Beijing au emis o alerta meteorologica "galbena" de vant, ploi si grindina in dimineata zilei de sambata, existand risc de inundatii in zonele montane.





Beijing Capital International Airport Co Ltd a cerut calatorilor, intr-o declaratie de pe site-ul sau, sa verifice actualizarile zborurilor lor in si din oras.





Aproximativ 500 de zboruri au fost anulate de la ora 9 dimineata pana la miezul noptii si 182 au fost intarziate la cel mai aglomerat aeroport al Chinei, a aratat site-ul.





Air China Ltd a declarat, in contul sau social media Weibo, ca 137 de zboruri din si din capitala au fost anulate incepand cu ora 11:00 (03:00 GMT).