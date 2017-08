Hackerul roman Guccifer a sunat din inchisoare la Fox News: Vreau sa imi ispasesc pedeapsa in tara mea

Hackerul Marcel Lazar Lehel, cunoscut sub numele de Guccifer, aflat in detentie la Arad, a sunat din inchisoare la Fox News, spunand ca nu vrea sa fie trimis in SUA pentru a-si ispasi pedeapsa primita de la instantele americane, relateaza News.ro. In Romania, el a fost condamnat la sapte ani de inchisoare pentru ca a spart conturile de mail ale directorului SRI George Maior si ale europarlamentarului Corina Cretu.





Conform Fox News, Marcel Lazar Lehel a declarat ca vrea sa ramana in inchisoare in Romania si ca nu vrea sa fie returnat in Statele Unite, unde este condamnat la 52 de saptamani de inchisoare pentru acces neautorizat la un computer si furt de identitate.





Sursa citata relateaza ca hackerul a sunat de mai multe ori la producatorul executiv al Fox News Pamela Browne, iar dupa ce si-a dat acordul pentru a fi inregistrat, el a spus ca are un nou termen in proces, la jumatatea lunii august, la Timisoara, si ca atunci va cere autoritatilor judiciare sa ii permita contopirea pedepselor si executarea lor in tara.





In martie 2016, Guccifer a fost extradat in SUA, iar in luna mai el a pledat vinovat in fata magistratilor americani pentru acuzatii legate de accesul neautorizat in mai multe sisteme informatice. Marcel Lazar Lehel a sustinut in fata anchetatorilor americani ca a reusit inclusiv sa sparga serverul privat de e-mail al fostului secretar de stat Hillary Clinton. Acesta a descris e-mailul fostului secretar de stat ca fiind "o floare deschisa cu sute de foldere la indemana". Directorul FBI a dezmintit insa faptul ca Guccifer ar fi obtinut vreodata acces la e-mailurile cu informatii confidentiale ale democratei Clinton.





Procurorii americani au sustinut ca hackerul roman a spart conturile de e-mail a peste 100 de persoane, in perioada 2012-2014. Printre politicienii americani vizati de hacker se numara fostul secretar de stat Colin Powell, mai multi membri ai familiei fostului presedinte George W. Bush, precum si Sidney Blumenthal.





Instanta federala din Virginia care l-a judecat l-a condamnat la patru ani si patru luni de inchisoare, atat pentru ca a spart conturile de e-mail ale familiei Bush si ale altor personalitati, cat si pentru furt de identitate.





Hackerul roman a fost adus in Romania sub escorta Politiei Romane, dar si a ofiterilor FBI, in luna octombrie.





Hackerul aradean a fost condamnat in Romania, in 2014, la o pedeapsa de sapte ani de inchisoare cu executare, pentru ca a spart conturile de e-mail ale directorului SRI George Maior, ale europarlamentarului Corina Cretu si ale unor vedete. Decizia de condamnare a fost mentinuta in mai 2015 de Curtea de Apel Bucuresti.