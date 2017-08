Trafic intens spre litoral. Politistii recomanda rute alternative

Politistii le recomanda conducatorilor auto sa foloseasca si alte rute catre Constanta, cum ar fi:-DN2 Bucuresti - Urziceni, DN2A Urziceni - Slobozia - Harsova - Constanta;-DN3 Bucuresti - Lehliu - Calarasi - traversare cu bacul spre Ostrov - Adamclisi - Constanta;-DN3 Bucuresti - Lehliu-Gara, DN3A Lehliu-Gara - Fetesti - A2 Fetesti - Cernavoda, DN22C Cernavoda - Murfatlar, DN3 Murfatlar - Constanta (cu mentiunea ca este posibil sa apara probleme de trafic la statia de taxare de la Fetesti).Politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto sa mareasca distanta de siguranta in mers, iar daca incheie o coloana de autovehicule, sa puna in functiune luminile de avarie, pentru a-i atentiona pe cei ce se apropie din spate sa franeze din timp.Circulatia a inceput sa se intensifice si peLa Comarnic, in scurt timp, vor aparea probleme de trafic. Ulterior, se va circula in coloana in zona statiunilor montane de pe Valea Prahovei (mai intai pe sensul de mers catre Bucuresti, apoi si in sens invers).Pana in data de 31 august 2017,se executa lucrari de reparatii la podul peste raul Olt, situat pe DN65, la iesirea din municipiul Slatina catre Craiova. Pe pod se circula pe o banda, alternativ, cu ajutorul semafoarelor electrice. In zona de lucru se formeaza coloane de autovehicule.Mentiune: in data de 13 august 2017, in intervalul orar 00:00-6:00, circulatia pe pod va fi oprita, deoarece se va turna betonul special in placa podului. Autovehiculele vor circula deviat, pe ruta DJ574 Slatina (Catedrala) ¬ Teslui ¬ Mosteni ¬ DN64 Strejesti ¬ Plesoiu ¬ DJ677 ¬ Salcia ¬ DN65.Ina fost inchis pentru toate categoriile de autovehicule, pe tronsonul kilometric 34 - 40+915 metri, intre localitatile Ganeasa si Plesoiu. Masura a fost luata din cauza degradarilor aparute la podul de la kilometrul 35+900 de metri, situat peste Valea Negrisoara. Circulatia rutiera se desfasoara pe ruta DN65, km 42+400, Ganeasa - Salcia - DJ677 - Plesoiu si retur. Variantele de circulatie sunt semnalizate conform normelor rutiere in vigoare.Pe, la kilometrul 315 (in zona Sebes-Pianu), circulatia se desfasoara doar pe banda a doua, deoarece se executa lucrari de consolidare a terasamentului pe directia Sibiu.In judetul, pana in data de 1 septembrie 2017, circulatia pe DN5 se desfasoara cu unele restrictii la kilometrul 9+300 de metri, ca urmare a lucrarilor efectuate la un podet.Pe, din cauza unor alunecari de teren, pe tronsonul Curtea de Arges - Burlusi, intre kilometrii 46 si 56, este restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 12,5 tone, iar pe tronsonul Burlusi - Piatra, intre kilometrii 56 si 61, nu este permis accesul autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 12,5 tone este DN73C Burlusi - DJ678A - DN7 Dedulesti.Inla kilometrul 86+300 de metri, in zona localitatii Siriu, din cauza surparii acostamentului pe o lungime de aproape 40 de metri, in urma cedarii unui zid de sprijin, a fost impusa restrictie pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Ruta ocolitoare pentru traficul greu este DN1B Buzau - Ploiesti, DN1A Ploiesti - Cheia - Sacele, DN1 Sacele - Brasov.In judetul, din cauza unui pod avariat de o viitura, traficul greu (autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone) este restrictionat pe DN17A, pe tronsonul Vatra Moldovitei ¬ Ciumarna, intre kilometrii 23 si 27.Pe- Cristuru Secuiesc (judetul Harghita), este restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 10 tone, din cauza unui podet avariat de o viitura.este redeschis in totalitate. Pe tronsonul Ranca (km 34+800, judetul Gorj) - Obarsia Lotrului (km 59+800, judetul Valcea), accesul este permis doar in intervalul orar 07:00 - 20:00, insa numai pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7,5 tone. Exista si restrictie de viteza de 30 km/h.S-a redeschis si, intre Piscu Negru si Balea-Cascada (tronsonul kilometric 104 - 130+800, care se inchide pe timp de iarna). Pe acest sector este interzisa circulatia pe timpul noptii, intre orele 21:00 si 07:00, din cauza vizibilitatii reduse (ceata) si a fenomenelor meteorologice neprevazute ce pot pune in pericol siguranta participantilor la trafic. CNAIR informeaza ca sectoarele cu pericol de caderi de stanci, pietre si viituri sunt intre kilometrii 56+700 si 132+800., vor fi impuse restrictii de circulatie pentru traficul greu in judetele Mehedinti si Dolj, avand in vedere avertizarea cu cod portocaliu de canicula emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.