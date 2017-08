Guvernul a luat o serie de masuri privind minivacanta de Sfanta Maria, printre care suplimentarea trenurilor

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, l-a informat pe vicepremierul Marcel Ciolacu ca a dispus suplimentarea trenurilor pentru preluarea fluxului sporit de calatori, precum si a personalului in marile gari, la casele de bilete, in vederea evitarii supraaglomerarii. Pentru derularea traficului in conditii de siguranta, in contextul avertizarilor meteo emise de Administratia Nationala de Meteorologie, se fac verificari suplimentare la sistemele de climatizare si sunt pregatite stocuri de apa pentru situatii speciale. Pentru siguranta traficului feroviar, CFR Infrastructura poate reduce viteza de circulatie a trenurilor in anumite intervale orare, pe anumite portiuni de cale ferata.Ministrul Economiei, care coordoneaza activitatea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, spune ca se vor continua actiunile de control privind respectarea drepturilor consumatorilor in reteaua de produse alimentare si servicii de alimentatie publica, iar ministrul Sanatatii a afirmat ca vor continua masurile stabilite la inceputul sezonului estival, respectiv actiunile de control la agentii economici din zonele turistice, efectuate de inspectorii sanitari ai directiilor de sanatate publica judetene. De asemenea, serviciile de ambulanta sunt pregatite sa asigure asistenta medicala in caz de nevoie. In perioada 12-15 august, peste 24.000 de efective ale MAI vor contribui la asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, la cresterea sigurantei rutiere si la fluidizarea traficului pe traseele spre mare si spre munte, precum si in localitatile unde sunt organizate manifestari cu public numeros.La activitatile organizate de Ziua Marinei Romane, peste 1.100 angajati MAI vor fi prezenti la datorie. Peste 4.700 de pompieri si paramedici sunt pregatiti sa intervina in cazul producerii unor situatii de urgenta. Totodata, Inspectoratul General de Aviatie pune la dispozitie 14 elicoptere, dintre care 7 pentru interventii in caz de urgente medicale. La punctele de trecere a frontierei a fost suplimentat personalul, astfel incat 3.200 de politisti de frontiera vor actiona pentru a asigura reducerea timpului de asteptare la granita.In perioada 12-15 august, la nivel national, vor avea loc 233 de manifestari publice, religioase si culturale, ceremonialuri militare, depuneri de coroane de flori si exercitii demonstrative la care se estimeaza participarea a peste 600 de mii de persoane, cele mai importante fiind in Constanta, Braila, Neamt, Cluj, Suceava, Maramures.