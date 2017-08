Suceava: Sofer fara permis, retinut de politisti dupa ce a intrat cu masina intr-o banca de pe trotuar, trei tineri fiind raniti

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Suceava, accidentul s-a petrecut pe strada Piata Unirii, din municipiul Radauti, intr-un moment in care tanarul de 19 ani, din comuna Volovat, a pierdut controlul asupra directiei masinii pe care o conducea pe fondul vitezei cu care a intrat intr-o curba. In consecinta, soferul a iesit cu autoturismul de pe partea carosabila si a intrat in plin intr-o banca de pe trotuar, pe care se aflau mai multe persoane."In urma accidentului, a rezultat ranirea a trei persoane aflate pe banca, respectiv un tanar de 27 de ani si o tanara de 25 de ani, ambii din municipiul Radauti, si un tanar de 28 de ani, din comuna Satu Mare, au fost raniti. Politistii au efectuat o verificare in baza de date si au constatat faptul ca tanarul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto", a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, Ionut Epureanu.Politistii suceveni l-au retinut pe tanarul de 19 ani pentru conducere fara permis si vatamare corporala din culpa.