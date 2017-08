Sute de politisti si jandarmi vor actiona pe litoral in minivacanta de Sfanta Maria

Seful IPJ Constanta, Mircea Vizitiu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul Prefecturii Constanta, ca peste 355 de politisti vor actiona in aceasta perioada in zona judetului si a litoralului."Am suplimentat pentru aceasta perioada fortele pe care le avem la dispozitie si aducem in sprijin inclusiv forte de Investigatii Criminale, de Ordine Publica. Media de politisti care vor actiona pe raza judetului si a litoralului va fi de 355 de politisti pe zi", a spus seful IPJ Constanta.Printr-un comunicat de presa, Politia Constanta a anuntat ca in aceasta perioada au loc manifestari religioase, ceremoniale si exercitii militare cu participarea unui public numeros."In acest sens, politistii constanteni vor stabili, de comun acord, cu reprezentantii Jandarmeriei Constanta, modul de dispunere si actiune al dispozitivelor mixte de ordine si siguranta publica in zona lacaselor de cult si in alte zone de interes operativ, precum si adoptarea celor mai eficiente masuri, in vederea preintampinarii producerii oricaror evenimente negative, cu precadere pe timpul desfasurarii slujbelor religioase si exercitiilor militare", se arata in comunicat.Astfel, echipaje de patrulare ale politiei rutiere, in cooperare cu politisti locali, vor actiona in zona penisulara a municipiului Constanta la orele de varf, pe principalele artere din zonele adiacente, pentru combaterea excesului de viteza, prevenirea accidentelor si ambuteiajelor rutiere, fluidizarea si controlul circulatiei pe principalele artere rutiere.De asemenea, efective de politisti in uniforma, dar si in tinuta civila vor fi prezenti in locurile aglomerate din preajma lacaselor de cult pentru a preveni furturile din buzunare si din posete, a mai precizat sursa citata.In zonele cu aflux de credinciosi sau turisti se vor pregati rezervele de interventie pe timpul desfasurarii manifestarilor religioase, care, sa poata actiona pentru intarirea elementelor de dispozitiv existente, in vederea evitarii producerii oricaror evenimente deosebite.