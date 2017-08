Mures: Un mort si trei raniti, dintre care doi copii, intr-un accident produs pe DN 15

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, vineri, pentru News.ro, ca patru persoane, dintre care doi copii, au fost ranite dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 15, intre Reghin si Targu Mures, in zona localitatii muresene Peris.Virag a spus ca unul dintre adulti a ramas incarcerat intre fiarele contorsionate ale masinii si, in pofda eforturilor echipajelor sosite la fata locului, a decedat. Potrivit sursei citate celelalte victime au fost preluate de echipajele medicale si transportate la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Targu Mures.Potrivit medicilor, unul dintre copiii raniti in accident este in stare grava.Din cauza accidentului, circulatia pe DN15 Reghin - Targu Mures, in zona localitatii Peris, a fost blocata, iar la ora transmiterii acestei stiri politistii rutieri deviaza provizoriu traficul pe un drum lateral din localitate.