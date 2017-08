Omul de afaceri Avraham Morgenstern, care a disparut de sub control judiciar si este dat sub urmarire internationala, a fost condamnat definitiv vineri la 8 ani de inchisoare

Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, condamnarea definitiva la 8 ani de zile de inchisoare a omului de afaceri Avraham Morgenstern, administrator al firmei Shapir Structures SRL, acuzat de evaziune fiscala. Reamintim ca omul de afaceri a disparut pe 8 mai de sub control judiciar.





Solutia pe scurt: decizia penala nr. 1049/A din data de 11 august 2017 - In baza art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de apelantii-inculpati Morgenstern Avraham si SC Shapir Structures SRL, impotriva sentintei penale nr. 15/05.01.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 4516/3/2015.





Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata si, in fond, rejudecand: 1. In baza art. 9 al. 1 lit. b si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. condamna pe inculpatul MORGENSTERN AVRAHAM la pedeapsa de 6 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.





In baza art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. condamna pe inculpatul MORGENSTERN AVRAHAM la pedeapsa de 6 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.





In baza art. 39 al. 1 lit. b C.p. rap. la art. 38 al. 1 C.p. aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani inchisoare, la care se adauga un spor de o treime din cealalta pedeapsa aplicata, respectiv 2 ani inchisoare, inculpatul urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 8 ani inchisoare. In baza art. 72 al. 1 C.p. deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii, a arestarii preventive si a arestului la domiciliu de la data de 18.11.2014 la data de 09.12.2015.





2. In baza art. 9 al. 1 lit. b si al. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 136 al. 2 C.p., art. 137 al. 2, 3 si 4 lit. d C.p. cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. si art. 147 al. 1 C.p. rap. la art. 61 al. 6 C.p. condamna pe inculpata SC SHAPIR STRUCTURES SRL la pedeapsa de 240 zile-amenda pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In baza art. 137 al. 2 si 3 C.p. stabileste cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda la suma de 1.000 lei, inculpata urmand sa plateasca statului suma totala de 240.000 lei. In baza art. 9 al. 1 lit. c si al. 3 din Legea nr. 241/2005 rap. la art. 136 al. 2 C.p., art. 137 al. 2, 3 si 4 lit. d C.p. cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.p. rap. la art. 76 al. 1 C.p. si art. 147 al. 1 C.p. rap. la art. 61 al. 6 C.p. condamna pe inculpata SC SHAPIR STRUCTURES SRL la pedeapsa de 240 zile-amenda pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. In baza art. 137 al. 2 si 3 C.p. stabileste cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda la suma de 1.000 lei, inculpata urmand sa plateasca statului suma totala de 240.000 lei. In baza art. 39 al. 1 lit. c C.p. rap. la art. 38 al. 1 C.p., aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea de 240.000 lei, la care se adauga un spor de o treime din cealalta pedeapsa aplicata, respectiv 80.000, inculpata urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 320.000 lei. Respinge ca nefondat apelul formulat de apelantul petent SC Cris Consult SPRL. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei penale sentintei penale nr. 15/05.01.2017 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, in dosarul nr. 4516/3/2015. Dispune punerea scrisorii de garantie bancara in original in cuantum de 53.836.994,84 lei (f. 193 vol. 3 dosar tribunal) la camere de corpuri delicte, pana la ridicarea acesteia de partea civila ANAF. In baza art. 2321 si urm. Cod civil pune la dispozitia partii civile A.N.A.F. scrisoarea de garantie bancara in original (f. 193 vol. 3 dosar tribunal) valabila pana la data de 17.09.2018 in vederea punerii in executare a pretentiilor civile, sens in care se incunostinteaza partea civila pentru a se prezenta de indata la instanta in vederea ridicarii acesteia. In baza art. 275 al. 2 C.p.p. obliga pe apelantul SC Cris Consult SPRL la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat in prezentul apel, in cuantum de 700 lei. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica azi, 11.08.2017.













Morgenstern este acuzat ca i-a dat mita 175.000 de euro fostului primar al Constantei Radu Mazare, bani pe care fostul edil i-ar fi investiti in complexul turistic din Madagascar, potrivit Rise Project.