Ministerul Educatiei verifica "aspectele de legalitate" privind organizarea concursului de angajare a fiului lui Tudorel Toader ca asistent universitar

"Controlul Ministerului Educatiei Nationale vizeaza ocuparea postului de asistent universitar (perioada determinata), pozitia 71, disciplina Drept civil. Partea generala. Persoanele, scos la concurs de Facultatea de Drept in semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017", arata ministerul, intr-un comunicat Ziarul iesean 7est.ro a scris, joi, ca Senatul Universitatii Al. I. Cuza a schimbat metodologia de angajare cu o luna inainte sa fie scos la concurs un post pentru care singurul concurent a fost Ionut Alexandru Toader, fiul actualului ministru al Justitiei, cel care s-a suspendat din functia de rector cand a intrat in Guvern.Potrivit sursei citate, Senatul Universitatii a modificat exact paragraful care il impiedica sa participe la examen. Toader jr. este doctor in Drept Penal, dar pentru a ocupa functia trebuia sa detina doctoratul in Drept Civil.Ionut Alexandru Toader este notar si cadru universitar la Universitatea Petre Andrei din Iasi. Acesta nu avea voie sa se angajeze la Universitatea Cuza deoarece tatal sau era rector iar regulamentul institutiei interzice angajarea rudelor.Ce prevede Codul de Etica al Universitatii: "In scopul prezervarii morale si a unui climat etic in Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi sunt interzise cu desavarsire urmatoare actiuni: angajarea in posturi didactice, de cercetare, didactice auxiliare si nedidactice a persoanelor cu grade de rudenie apropiata (I-IV) sau aflate in situatia de afini (pana la gradul III) cu membrii comunitatii universitare universitare care exercita functii de conducere".Tudorel Toader s-a suspendat din functie, in momentul in care a ajuns ministru al Justitiei.