Transportatorii anunta ca vor alimenta in afara tarii dupa majorarea accizei la motorina si benzina

"Transporturile de marfa sau de persoane de pe teritoriul Romaniei se vor scumpi, astfel incat vor genera cresteri ale preturilor marfurilor, produselor finite si materiei prime, de unde vor fi generate si cresteri ale preturilor de productie si cresteri de preturi ale marfurilor la raft. Astfel, puterea de cumparare va inregistra o scadere, ceea ce va duce la scaderea nivelului de trai al romanilor, scadere economica pe termen mediu si lung, falimente in lant pentru producatori, distribuitori si micii intreprinzatori", se arata in comunicatul COTAR, citat de News.ro.Transportatorii cer guvernului sa refaca toate calculele privind impactul majorarii accizei, sugerand o scadere a incasarilor: "S-ar putea crea probleme grave in toate sectoarele economiei, dar si scaderi semnificative la vanzarile de carburant in tara, deci si scaderi ale sumelor incasate la bugetul statului, deoarece exista posibilitatea de a alimenta in tarile vecine. Exista precedent in acest sens, iar istoria recenta a demonstrat ca o astfel de crestere a preturilor genereaza scaderi si nu cresteri la bugetul de stat."Ministerul Finantelor a redactat un proiect de ordonanta de Guvern prin care urmeaza sa fie modificat Codul Fiscal, principalele noutati fiind majorarea semnificativa a accizelor la carburanti de la 1 septembrie, ceea ce inseamna ca soferii vor plati mai mult pentru benzina si motorina, in timp ce patronii sau actionarii companiilor nu mai platesc deloc impozit pe dividende din 2018.Pretul benzinei din Romania este in prezent al doilea cel mai mic in randul celor 28 de state din Uniunea Europeana, dar va ajunge similar cu nivelul din Austria, iar cel al motorinei semnificativ mai mare decat in Austria sau Luxemburg, dupa majorarea accizelor de la 1 septembrie, arata calculele News.ro, pe baza preturilor medii din UE publicate de portalul energy.eu.