Comisia de ancheta privind alegerile din 2009 cere Ministerului Justitiei sa sesizeze Inspectia Judiciara in legatura cu "atitudinea" procurorului general, Augustin Lazar

Scrisoarea trimisa de presedintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, vine dupa ce parlamentarii au cerut si sefilor celor doua Camere sa depuna o sesizare la Curtea Constitutionala, in urma refuzului procurorului general de a oferi date Comisiei.Potrivit documentelor, lui Tudorel Toader i se solicita o verificare a modului in care Augustin Lazar si-a indeplinit atributiile, dar si sa solicite Inspectiei Judiciare o ancheta, au aratat surse parlamentare.Scrisoarea a fost redactata in sedinta de joi a Comisiei, tot atunci cand parlamentarii au decis sa ii transmita o noua solicitare procurorului general, Augustin Lazar, in care ii cer dosarul clasat privind scrutinul. Presedintele Comisiei anunta atunci ca forul urmeaza sa ii ceara si ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa-si exercite atributiile si sa verifice sarcinile de serviciu ale lui Lazar. Oana Florea mai spune ca raportul final al comisiei va cuprinde si propuneri de modificare a legislatiei, astfel incat un astfel de for sa aiba parghiile legale necesare pentru a-si atinge obiectivul, existand posibilitatea sa se impuna si sanctiuni pentru cei care refuza sa vina la audieri.Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 a solicitat pe 11 iulie Parchetului instantei supreme dosarul deschis si clasat in urma afirmatiilor lui Dan Andronic. Pe 14 iulie, Parchetul a transmis Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009 ca nu poate da curs solicitarii acesteia de a-i fi transmis in copie dosarul referitor la scrutin, aducand ca argumente prevederi constitutionale, decizii ale CCR, dar si faptul ca activitatea unei comisii de ancheta parlamentara si o ancheta judiciara nu pot interfera.Procurorul general Augustin Lazar a transmis o sesizare presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Mariana Ghena, solicitand ca CSM sa spuna daca poate fi trimis Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, in copie, dosarul in care s-a dispus o solutie de clasare care vizeaza infractiuni pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale. De asemenea, procurorul general cere CSM sa analizeze posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale privind un posibil conflict juridic intre Parlament si autoritatea judecatoreasca.La randul sau, presedintele Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 a inaintat CSM o scrisoare prin care solicita respingerea cererilor formulate de Ministerul Public.