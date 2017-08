Motociclistul mort in urma accidentului de pe podul Baneasa era subofiter SRI

Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Rutiere, Ovidiu Munteanu, citat de News.ro, un motociclist a murit, joi seara, in urma impactului dintre o motoclicleta si o masina, in zona magazinului Ikea.

Vineri, Romania TV a anuntat ca motociclistul care si-a pierdut viata in acest accident era subofiter in cadrul Serviciului Roman de Informatii, unde indeplinea functia de plutonier major. Potrivit sursei citate, acesta avea 30 de ani si in momentul accidentului se afla in timpul liber.