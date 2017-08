Aproape 40 de noi cazuri de rujeola confirmate in ultima saptamana

Numarul total de cazuri de rujeola confirmate in Romania pana vineri este de 8.493, in aceasta saptamana fiind inregistrate 38 de cazuri noi. Numarul deceselor din cauza rujeolei se mentine la 32 - opt in judetul Timis, sase in judetul Arad, sapte in judetul Dolj, trei in judetul Caras-Severin si cate unul in judetele Bihor, Cluj, Calarasi, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures si municipiul Bucuresti.Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, ca rata de refuz a vaccinarii in ultima luna este de 12%, fiind vaccinati 67.000 de copii. Bodog a precizat ca aproximativ 40.000 de copii nu au fost gasiti la domiciliu, fiind perioada de vacanta. Bodog a mai spus ca proiectul Legii vaccinarii va fi trimis Parlamentului spre adoptare.