Avertizare MAE: Din cauza aglomerarii, pot creste timpii de asteptare la granita cu Bulgaria in perioada 11 - 15 august

Se estimeaza ca valorile cele mai ridicate de tranzit se vor inregistra in seara zilei de 11 august 2017 si in dimineata zilei de 12 august 2017, pe sensul de iesire din Romania, precum si in seara zilei de 15 august 2017, pe sensul de iesire din Bulgaria si intrare in Romania. Timpul suplimentar de asteptare poate fi cauzat, la punctul de frontiera Giurgiu - Ruse (pe sensul de iesire din Bulgaria si intrare in Romania) de procedura de colectare a taxei de pod, potrivit unui comunicat al ministerului roman de Externe.Cetatenii romani sunt rugati sa se informeze asupra conditiilor de trafic prin punctele de frontiera, accesand paginile de Internet https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/ si https://www.mvr.bg/gdgp/информационен-център/пресцентър/ежедневех-трафик) si sa utilizeze, pe cat posibil, toate punctele de trecere deschise de la frontiera romano - bulgara.Totodata, Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza Republica Bulgaria, cu destinatia Grecia, si care doresc sa utilizeze punctul de frontiera Makaza (de la frontiera dintre Bulgaria si Grecia), ca au la dispozitie si punctele de frontiera limitrofe: Zlatograd si Ivaiylovgrad (regimul acestor puncte de frontiera bulgare este deschis circulatiei pentru mijloace de transport cu o masa totala de pana in 3,5 t si o capacitate de transport de 8+1 locuri).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Sofia: +359879440758.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://sofia.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (disponibila gratuit in "App Store" si "Google Play"), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.