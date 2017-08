CNAIR mentine vineri in sase judete restrictii de circulatie pentru camioanele de peste 30 de tone, din cauza caniculei

"Maine, 11 august 2017, in intervalul orar 13:00 - 19:00, pe drumurile nationale si autostrazile care tranziteaza sase judete din vestul tarii vor fi mentinute restrictii de circulatie pentru autovehiculele cu o masa totala maxima autorizata de peste 30 tone (masa proprie a vehiculului plus greutatea marfurilor transportate)", a anuntat compania.Restrictiile de circulatie au fost impuse in urma avertizarii cod portocaliu de canicula, cu temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 37 si 39 de grade, emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) si care vizeaza judetele Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor.Fac exceptie de la aceste restrictii autovehiculele destinate transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii si de produse perisabile de origine animala si vegetala, care participa la interventii in caz de forta majora.Totodata, nu se supun restrictiilor autovehiculele destinate transporturilor funerare, transporturilor postale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, pentru distribuire de carburanti, transporturilor de marfuri sub temperatura controlata, pentru tractari vehicule avariate, pentru distribuirea de apa si hrana in zonele calamitate, transporturi cu vehicule specializate destinate salubrizarii, transporturi apa imbuteliata, transporturi produse provenite din exploatari agricole si transporturi militare implicate in exercitii multinationale.