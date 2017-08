CNAIR anunta masuri de fluidizare a traficului in zona podului Fetesti in perioada 11 - 15 august

"In conditiile in care, din cauza aglomeratiei pe banda de incasare in numerar a tarifului de trecere (dotata cu bariera), circulatia vehiculelor pe celelalte benzi este afectata (benzile e-tarif, unde accesul liber este permis in cazul achitarii electronice a tarifului), banda de incasare in numerar va fi inchisa, iar circulatia va fi dirijata de catre reprezentantii Politiei Rutiere pe benzile e-tarif. In aceasta situatie, utilizatorii au obligatia de a achita peajul (n.r- taxa de pod) pana cel tarziu la ora 23:59:59 a zilei urmatoare trecerii", se arata in comunicatul CNAIR.O alta masura pe care CNAIR o va lua, impreuna cu reprezentantii Politiei Rutiere, este schimbarea sensurilor de deplasare.Reprezentantii CNAIR sustin ca in functie de intensitatea traficului, sensurile de deplasare pe benzile centrale din agentia de incasare de la Fetesti pot fi schimbate, semnalizarea sensului de deplasare urmand a fi asigurata de catre reprezentantii Politiei Rutiere si prin intermediul balizelor de dirijare."In vederea reducerii timpului de emitere a bonurilor fiscal, in conditiile in care se inregistreaza aglomeratie pe benzile de incasare in numerar a tarifului de trecere (dotate cu bariere), pe acestea nu va mai fi inscris numarul de inmatriculare al vehiculului", se mai arata in comunicat.CNAIR a mai anuntat ca daca din cauza aglomeratiei pe banda de incasare in numerar a tarifului de trecere (dotata cu bariera) pe sensul Constanta - Bucuresti se creaza ambuteiaje, CNAIR va organiza un punct suplimentar de incasare in numerar, traficul urmand a fi dirijat si prin spatele cladirii agentiei de incasare Fetesti.Pentru evitarea aglomerarii in punctul de incasare numerar, CNAIR recomanda soferilor sa achite peajul la punctele de lucru (benzinariile) din toata tara ale distribuitorilor autorizati (Mol Retail Comert, SC Mol Romania Petroleum Products SRL, SC Rompetrol Downstream SRL, Socar Petroleum SA, SC OMV Petrom Marketing SRL, SC Lukoil Romania SRL), prin SMS ( la numarul 7577) sau utilizand portalul www.erovinieta.ro.