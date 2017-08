Patru copii cazati la o pensiune din Paltinis au fost dusi la spital cu simptome de toxiinfectie alimentara

Potrivit Biroului de Presa al Directiei de Sanatate Publica Sibiu, joi dimineata, Serviciul Judetean de Ambulanta Sibiu a informat telefonic DSP despre patru pacienti copii, cu simptome digestive, care au fost transportati la Compartientul de Primire a Urgentelor al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.Cei patru bolnavi fac parte dintr-un grup de 26 de copii si patru insotitori din judetul Arges, care au fost cazati din 6 august la pensiunea din Paltinis.Ancheta epidemiologica declansata imediat dupa primirea informarii telefonice a indicat ca imbolnavirea a debutat brusc in cursul noptii anterioare, copiii avand senzatie de greata si varsaturi."Toti cei patru copii transportati la spital au fost consultati in Sectia de Boli Infectioase, unde, dupa recoltarea probelor biologice, le-a fost instituit tratamentul simptomatic. Copiii prezentau forme usoare de imbolnavire, iar sub tratament simptomele s-au remis rapid, astfel incat, pacientii au fost externati in cursul dupa-amiezii", precizeaza DSP Sibiu.Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Sibiu care au mers la pensiunea respectiva au ficut un control si au au recoltat probe de alimente, probe de salubritate, probe biologice de la personalul blocului alimentar si probe de apa, care vor fi prelucrate in laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica.