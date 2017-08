Oradea: Primaria vrea sa interzica functionarea magazinelor second-hand, a caselor de amanet si a salilor de jocuri in centrul istoric

Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan, a prezentat public, joi, un pachet de masuri menite sa stimuleze dezvoltarea centrului istoric al municipiului si sa atraga turisti in aceasta zona.Edilul a explicat ca masurile vizeaza interzicerea in centrul municipiului Oradea a activitatilor de service auto si spalatorii auto incepand din ianuarie 2018 si din 2019, interzicerea functionarii caselor de amanet, a magazinelor cu produse second-hand si a salilor de jocuri de noroc."Avem nevoie de un centru mai atractiv in municipiul Oradea. Trebuie sa existe o combinatie de spatii care atrag vizitatorii si oradenii, lucru care se intampla mai greu cu case de amanet sau magazine cu haine second-hand", a spus primarul.Masurile sunt completate cu stimularea dezvoltarii in zona centrala a unor terase, baruri si alte localuri de alimentatie publica avand ca scop atragerea turistilor.Municipalitatea doreste, de asemenea, sa creasca impozitele cu 50% pentru cladirile din zona istorica in care nu se desfasoara activitati economice, desi au potential in acest sens, dar si pentru cazul terenurilor construibile tinute fara constructii.Aceasta crestere a impozitelor este menita sa oblige proprietarii spatiilor sau terenurilor nefolosite din zona centrala, sa dezvolte aici o afacere sau sa le inchirieze. Cresteri similare de impozit vor fi introduse si pentru cladirile sau terenurile din zone centrale unde functioneaza case de amanet, magazine cu produse second-hand, jocuri de noroc, service si spalatorii auto.Pachetul de masuri va fi postat pe site-ul Primariei Oradea, urmand ca in luna septembrie acesta sa fie supus dezbaterii publice.