Coalitia pentru Familie il ameninta cu "consecinte juridice" pe purtatorul de cuvant al USR, Dan Barna

Intr-un comunicat publicat joi si semnat de Mihai Gheorghiu, "presedintele Comitetului de Initiativa Cetateneasca" pentru promovarea propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei, Coalitia pentru Familie sustina ca declaratiile facute de USR Liberal si Dan Barna intr-un clip video care promoveaza pozitia liberala in ceea ce priveste definirea familiei sunt "profund calomnioase, denigratoare si incitatoare la ura"."(...) consideram calomnioasa, vexatorie, denigratoare si defaimatoare eticheta aplicata de Dan Barna si USR Liberal in videoclipul respectiv de demers promovat de asociatii religioase, promotori ai legionarismului si putinismului, cu o agenda obscura care urmareste confiscarea libertatii, urmarind promovarea intolerantei in legislatie, educatie, sanatate, familie si impunerea controlului statului asupra vietii private, Referendumul intorcand Romania in trecut", se arata in acest comunicat.Coalitia pentru Familie afirma ca "afirmatiile facute in videoclipul respectiv sunt nu doar false, neavand nicio sustinere in realitate, ci si profund denigratorii si defaimatoare, pentru care se va solicita antrenarea tuturor consecintelor juridice pe care ele le implica".