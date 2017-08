Ministrul Transporturilor a reziliat partial contractul pentru lotul 2 al autostrazii Lugoj - Deva

Ministrul, alaturi de directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, au continuat, in perioada 9-10 august, inspectiile inopinate pe santierele autostrazilor Lugoj - Deva si Sebes - Turda."In urma constatarii mai multor nereguli sesizate la fata locului, s-a decis rezilierea partiala a contractului pe lotul 2 al autostrazii Lugoj - Deva, dar si penalizarea antreprenorilor care nu au respectat termenele si calitatea lucrarilor. De asemenea, consultantii au primit penalitati pe loturile 2 si 3 ale autostrazii Lugoj-Deva, pentru ca nu au supravegheat corespunzator lucrarile", se arata in comunicat.In vizitele anterioare, Razvan Cuc le-a atras atentia constructorilor si consultantilor ca risca sanctiuni care pot merge pana la rezilierea contractelor, in cazul in care nu respecta termenele de executie si calitatea lucrarilor.Lotul doi al autostrazii Lugoj - Deva, parte din Autostrada A1 (Bucuresti-Nadlac), are o lungime totala de 28 kilometri, valoarea contractului de executie fiind de 562,73 milioane de lei fara TVA. In acest moment circulatia se desfasoara pe aproximativ 15 kilometri, intre nodurile Traian Vuia si Margina. Pe restul lotului vor trebui realizate doua tuneluri de trecere pentru animale.