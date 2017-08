Cum functiona "Banca Romana de Comert Corcodel" a camatarilor de la Baza de Administrare a Jandarmeriei

In baza Jandarmeriei era raspandita expresia "are cardul la Corcodel" (la propriu) pentru a ilustra o persoana indatorata financiar, iar cu privire la persoana acestuia se folosea informal "Banca Romana de Comert Corcodel", se arata intr-un comunicat al DIICOT.In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a retinut ca "beneficiarii" imprumuturilor cu dobanda, acordate in afara cadrului legal erau, in general, subordonati ai lui Corcodel Marian si ai lui Preoteasa Iancu Daniel sau persoane din cercul relational.Sumele imprumutate erau cuprinse intre cateva sute de euro si cateva mii, uneori chiar si zeci de mii de euro, la care a perceput dobanzi cuprinse intre 10 si 20% din valoare, iar in cazul in care debitorii ajungeau in imposibilitatea de a achita camata, acestia erau ulterior executati silit.Astfel, in situatia cand sumele imprumutate erau mai mici de 1.000 euro, cardul de salariu al debitorului sau al intermediarului (existau situatii in care intermedierea imprumuturilor se facea de catre angajati MAI, chiar daca imprumutatul nu era din sistem) care garanta pentru imprumut era retinut de catre Corcodel Marian, care proceda la retragerea sumelor de bani in numerar intrucat i se comunica si codul pin, arata sursa citata.Retragerile erau facute fie de acesta personal, fie de catre interpusi.In situatia in care imprumuturile depaseau suma de 1.000 euro, pentru a-si asigura achitarea debitelor si a dobanzilor aferente, inculpatul Corcodel Marian solicita punerea la dispozitie a unor garantii mobiliare sau imobiliare si / sau incheierea unor contracte de imprumut, in care era trecuta suma totala datorata (adica imprumutul plus dobanda aferenta), fiind disimulate activitatile de camatarie.Ca garantii mobiliare, Corcodel Marian prefera autoturisme sau imobiliare - case, apartamente, suprafete de teren - cu o valoare de minim 2-3 ori fata de cea a imprumutului.