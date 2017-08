Rezultatele provizorii la admitere, publicate de Academia de Politie. Marian Godina a picat pentru a cincea oara examenul

Astfel, la Facultatea de Politie, unde au fost puse la dispozitie 340 de locuri, au candidat peste 1.200 de persoane, la ambele forme de invatamant, fiind cea mai mare concurenta, potrivit news.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Academiei, ultima medie de admitere la Facultatea de Politie, specializarea Ordine si siguranta publica, invatamant cu frecventa, a fost 8,30, iar frecventa redusa, 8,00.La Facultatea de Politie de Frotiera au fost scoase la concurs 70 de locuri pentru care au candidat peste 250 persoane. La forma de invatamant cu frecventa, ultima medie de admitere a fost 7,40, iar la forma de invatamant cu frecventa redusa, 7,20.De asemenea, pentru Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu 63 de candidati pe 14 locuri, ultima medie de admitere a fost 8,70.In cazul Facultatii de Pompieri, au fost 160 de candidati care au concurat pentru cele 50 de locuri scoase la concurs de Academia de Politie, astfel ca ultima medie de admitere a fost 8,00.La Facultatea de Jandarmi, s-au inscris peste 300 de candidati pentru 50 de locuri. Ultima medie de admitere a fost, la forma de invatamant cu frecventa, 7,60, iar la frecventa redusa, 8,00.La Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, specializarea Drept, cu 215 locuri, ultima medie de admitere a fost 7,60.Printre cei care nu au promovat examenul se numara si politistul Marian Godina. El a picat pentru a cincea oara examenul de admitere la Facultatea de Politie, invatamant cu frecventa redusa, cu media 7,60, avand 8,20 la proba de Limba romana, 7,90 la Istorie si 6,70 la Limba engleza."Vad ca multi au inteles ca dau vina pe altii pentru propriul esec. Eu imi asum in totalitate greselile, sunt convins ca am picat examenul din cauza mea, dar imi mentin afirmatia ca organizarea examenului a fost defectuoasa. Grile gresite, corectari, recorectari, pasari de vinovatii etc. Circ. Anii viitori aceste lucruri nu trebuie sa se mai intample, mai ales ca si anul trecut a fost la fel insa nimeni nu a facut nimic in acest sens. E normal sa fiu dezamagit, in primul rand de mine. Asta pentru ca nu m-am dus la examen la ghici, ci pentru ca am muncit. Se pare ca atat am putut. Felicitari tuturor celor admisi!", a scris Marian Godina pe Facebook.De altfel, el scria, marti seara, intr-o postare ca are "sase spre zero" sa fie admis, dand vina pe modul in care au fost compuse grilele si a fost organizat examenul."In legatura cu examenul de azi, fara sa ii iau Cezarului ce-i al Cezarului, pot spune ca vor intra cei care au ghicit cele mai multe raspunsuri corecte. Degeaba pierzi nopti invatand daca te intreaba care e antonimul cuvantului "zbir", sinonimul lui "prinos" sau alte tampenii fara de care pot dormi la fel in viata. I-as spune cateva sinonime celui care a conceput subiectele de azi si care, in opinia mea, si-a batut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie si bani. (...) Ba mai mult, cel care a conceput subiectele a vrut sa confirme bancurile cu Garcea", a scris Godina pe Facebook.La putin timp dupa aceasta postare, Godina a scris, intr-o alta postare, ca "din informatii precise, mai multe grile de corectare au fost gresite, iar acum se ia in calcul o recorectare a lucrarilor".Academia de Politie a anuntat, ulterior, ca a modificat baremul de corectare la intrebarile de la proba de Istorie, in urma sesizarilor primite de la candidati.Miercuri, rectorul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", Daniel Costel Torje, a declarat ca lucrarile la proba scrisa a examenului de admitere sunt inca in proces de corectare, insa a fost indreptata greseala din baremul la intrebarile de la istorie, astfel ca rezultatele provizorii care vor fi afisate joi sunt cele obtinute in baza baremului refacut si includ punctele pierdute initial de candidati prin indicarea unui alt raspuns decat cel din barem. El a mai sustinut ca subiectele si baremul au fost elaborate de cadre didactice din reteaua nationala de invatamant preuniversitar, care au fost nominalizate de Ministerul Educatiei.