Liviu Pop: Legea Educatiei va fi modficata pana in septembrie 2018

"Nu vreau sa discut de Legea educatiei nationale pentru ca sunt in Cluj, respect acest oras si premier, atunci cand s-a angajat legea raspunderii pe Legea educatiei nationale, era actualul primar al Clujului. Dar va asigur ca, incepand cu 1 septembrie, veti fi parte a procesului de modificare a Legii educatiei nationale, exact cum am spus in programul de guvernare.Avem deschisa fisa de proiect, in asa fel incat in septembrie anul viitor, dupa ce facem o analiza temeinica a ceea ce s-a intamplat si in cei sase ani de zile de implementare si ce am avut inainte, cu experti din universitati, Academie, organizatiile studentesti, federatiile sindicale, vom finaliza proiectul de lege in septembrie anul viitor, cand il vom lansa catre Parlament, un document care va atinge o buna parte dintre punctele pe care dumneavoastra le-ati mentionat", le-a spus ministrul studentilor participanti la forum.De aemenea, Pop a afirmat ca va initia o serie de modificari legislative astfel incat universitatile sa poata sa fie finantate si din bugetele locale."Guvernarea locala si guvernarea nationala sunt un bun comun. Este foarte important sa asiguram sumele si dintr-o parte, si din alta. Intentia mea ca ministru, pe aceasta zona a finantarii universitatilor, este una cat se poate de simpla. Am discutat in Consiliul National al Rectorilor, fara de care nu am luat nicio decizie, am discutat cu premierul Romaniei si cu ministrul de finante, in asa fel incat sa modificam legea, iar autoritatile locale sa poata finanta universitatile.Astazi, autoritatile locale nu pot finanta universitatile. Vom modifica legea in asa fel incat acolo unde exista resurse financiare la nivelul autoritatilor locale sa poata finanta universitatile. Sunt convins ca modificarea Legii 500 va permite acest lucru, evident in urma unei dezbateri ample', a spus Liviu Pop.