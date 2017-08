Iordache il apara pe Dragnea, care a plecat in concediu dupa ce a convocat sesiunea extraordinara: Avea bilete de odihna

Iordache a spus ca nu va exista o sedinta de plen a Camerei Deputatilor in sesiunea extraordinara."Rolul acestor sedinte de plen care au existat - la Camera Deputatilor a existat o sedinta de plen, la Senat n-a existat, pentru ca regulamentul nu permite, pentru ca nu a fost cvorum, trebuie sa lucram in cvorum" a fost tocmai pentru a anunta Ordonantele respective si pentru a le trimite la comisii, astfel incat in perioada urmatoare, comisiile, fie comisiile avizatoare, fie comisiile de fond, sa faca un raport", a declarat el."Nu se prefigureaza in perioada urmatoare sa avem un plen, pentru ca foarte corect, parlamentarii fiind in vacanta, prima conditie pentru o sedinta de plen ar fi sa avem cvorum, deci jumatate plus unu din totalul colegilor. La inceputul toamnei, probabil, undeva in ultima saptamana (din august-n.r.) comisiile vor face rapoarte, iar incepand cu 1 septembrie vom avea plen si vom dezbate rapoartele respective", explica Florin Iordache.Intrebat de ce a mai fost convocat Parlamentul in sesiune extraordinara, din moment ce se stia ca parlamentarii sunt in vacanta, Florin Iordache a raspuns: "Pentru ca ne obliga Constitutia. (...) Deci aici nu era o chestiune de optiune. Trebuia in cinci zile, fie ca o convocam luni, fie ca o convocam pana vineri, Parlamentul trebuia convocat, pentru a fi repartizat la comisii".Florin Iordache il apara pe Liviu Dragnea, acuzat de Opozitie ca a plecat in concediu, in timp ce Parlamentul a fost convocat in sesiune extraordinara:"Pai, vacantele sau concediile nu ni le putem programa in functie de cand da Guvernul Ordonanta sau nu. Am avut mai multi colegi care nu au participat la plen sau la Biroul Permanent, pentru ca erau in concediu. Fiecare, eu sau dumneavoastra sau cei care ne asculta au concediile stabilite din timp si atata timp cat avem niste bilete sau avem niste rezervari facute, nu putem sta sau sa gandim inainte cand va veni sau nu va veni Guvernul cu Ordonanta".Intrebat daca nu e totusi neobisnuit ca presedintele Camerei sa ceara o sesiune extraordinara, dupa care sa plece in concediu, Florin Iordache a raspuns: "Este presedintele Camerei, dar in acelasi timp, constitutional, legal, normal, cum vreti sa-i spunem, are dreptul la concediu. Daca avea rezervare si trebuia sa plece in concediu, putea sa gandeasca atunci cand si-a facut rezervarea ca va veni Guvernul cu Ordonante simultan cu rezervarile respective? Deci nu e nimic neobisnuit faptul ca un om pleaca in concediu in momentul in care Guvernul da o Ordonanta (...). Incepand cu marti, avea bilete de odihna".