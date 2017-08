Romania a extradat joi catre SUA un malaezian cautat pentru spalare de bani

La data de 10 august a.c., Politia Romana a extradat catre autoritatile judiciare americane un cetatean malaezian, in varsta de 42 de ani, cercetat pentru comiterea infractiunii de spalare de bani, informeaza Inspectoratul General.Autoritatile de aplicare a legii din Australia au transmis date si informatii Agentiei Anti-Drog din S.U.A. despre posibila implicare a acestuia in activitati de spalare a banilor.Astfel, in perioada septembrie-decembrie 2016, cel in cauza ar fi tranzactionat sume cuprinse intre 20.000 USD si 118.500 USD, din Melbourne - Australia in New York - Statele Unite.In luna aprilie a acestui an, Biroul National INTERPOL al Politiei Romane a primit de la INTERPOL Washington cererea de arestare provizorie a acestuia in vederea extradarii, fiind cunoscut faptul ca urma sa tranziteze Romania.Cel in cauza a fost retinut de politistii romani, iar Curtea de Apel Bucuresti ￯ Sectia a II Penala a dispus arestarea provizorie si extradarea acestuia catre autoritatile judiciare americane, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in materie si ale Tratatului de extradare dintre Romania si America.