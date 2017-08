Codul portocaliu de canicula pentru 6 judete prelungit si pentru vineri. Cod galben il alte 24 de judete. Ploi torentiale si vijelii in vest, incepand de sambata dupa-amiaza

Vineri, valul de caldura se va extinde in cea mai mare parte a tarii, iar in zonele joase de relief, pe arii extinse va fi canicula si indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Minimele nocturne se vor situa in jurul valorii de 20 de grade, iar in Dealurile de Vest vor fi de 23-25 de grade.In judetele Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor disconfortul termic va fi accentuat si se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 37...38 de grade si izolat 39 de grade.In Maramures, nordul Crisanei, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul si estul Olteniei, in Muntenia si sudul Moldovei, disconfortul termic va creste, iar maximele termice se vor situa intre 35 si 37 de grade.In dupa-amiaza zilei de sambata (12 august), dar mai ales in noaptea de sambata spre duminica (12 / 13 august) vremea va deveni instabila in regiunile vestice, sud-vestice si in zonele montane aferente, unde vor fi averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina.