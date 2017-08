Circa 80 de perchezitii in Teleorman, Calarasi, Dambovita si alte cinci judete intr-un dosar de evaziune de 40 mil. lei. Sunt implicate firme de constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcilor

In cursul zilei joi, pe baza mandatelor emise de instanta, sub coordonarea procurorilor, se efectueaza perchezitii in 80 de locatii (sedii sociale si puncte de lucru ale unor societati comerciale, precum si locuinte ale persoanelor care coordoneaza activitatea acestora).Din probatoriul administrat pana in prezent, in ceea ce priveste infractiunea de evaziune fiscala, a rezultat ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidentiat in contabilitate cheltuieli nereale, imprejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.In vederea garantarii recuperarii acestuia, s-au instituit masuri asiguratorii asupra unor bunuri imobile si conturi bancare.