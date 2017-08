Bucuresti: Sase persoane care pretindeau ca sunt inspectori ai Protectiei Consumatorilor, retinute. Acestea cereau bani de patroni sau sustrageau bunuri

Potrivit Politiei Capitalei, cele sase persoane - trei barbati si trei femei - cu varste cuprinse intre 33 si 51 de ani utilizau legitimatii ale unei asociatii (in prezent desfiintata) cu o denumire foarte apropiata de cea a unei autoritati si pretindeau ca sunt inspectori de la Protectia Consumatorului si ca fac controale privind modul in care societatea respectiva respecta drepturile consumatorilor.Miercuri, doi dintre barbati au fost prinsi imediat dupa ce au intrat in sediul unei firme din sectorul 2, unde, declarand ca sunt inspectori in domeniul protectiei consumatorului, au solicitat si primit o suma de bani.Barbatii au fost imobilizati in trafic chiar in momentul in care incercau sa paraseasca zona, fiind dusi la audieri. Ulterior, cu sprijinul mai multor politisti din cadrul Sectiilor 14,15,16 si 26, au fost puse in aplicare mandate de perchezitie domiciliara, precum si mandate de aducere pe numele celorlalte persoane suspectate in acest caz.In urma perchezitiilor au fost ridicate sase legitimatii inscriptionate cu numele suspectilor.Astfel, politistii au stabilit ca in 31 martie trei persoane din grup, doi barbati si o femeie, ar fi mers la o societate comerciala din sectorul 4, unde dupa ce au prezentat legitimatiile si ar fi declinat calitatea oficiala de inspector au solicitat, sub pretextul neinregistrarii unor nereguli, o suma de bani. Profitand de neatentia vanzatorilor, dupa primirea banilor ar fi sustras si trei perechi de incaltaminte sport.Dupa aproximativ doua luni, in 12 iunie, doua dintre femei, prin utilizarea aceleiasi metode, au solicitat unui barbat, administrator al unei societati comerciale din sectorul 2, o suma de bani, insa acesta le-a refuzat.La finele lunii iulie, un barbat si o femeie din acest grup s-ar fi prezentat ca inspectori la sediul unei firme din sectorul 1, unde, sub acelasi pretext al neconsemnarii presupuselor nereguli observate, au solicitat si primit bani.Politistii au mai stabilit ca in 3 august aceleasi doua persoane au mers in trei zone din sectoarele 2, 3 si 4, unde ar fi indus in eroare mai multe persoane, sub aceeasi motivatie, de fiecare data victimele oferind sumele de bani cerute.