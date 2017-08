Sindicatele angajatilor din penitenciare au anuntat ca se intalnesc joi cu premierul Mihai Tudose

"Principala tema de discutie va fi eliminarea discriminarii salariale a angajatilor din penitenciare si acordarea majorarii de pana la 15% pe care toti colegii din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au primit-o deja. Sindicatele din penitenciare vor propune, in plus, identificarea unor solutii pentru probleme de fond ale sistemului penitenciar, precum conditiile de lucru, deficitul de personal si asigurarea unui buget care sa acopere functionarea, dar si proiectele de modernizare a sistemului penitenciar", a anuntat Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).Sindicatele solicita modificarea statutului agentilor si ofiterilor de penitenciare, precum si a legii pensiilor militare de stat, "recent afectate printr-o Ordonanta de Urgenta".De asemenea, reprezentantii FSANP sustin ca protestele angajatilor din penitenciare - declansate in 1 august - vor continua pana la "obtinerea unor rezultate concrete in solutionarea revendicarilor noastre".Marti, sindicatele angajatilor din penitenciare s-au intalnit cu ministrul Justitiei, Tudore Toader. La finalul discutiilor, ministrul a anuntat ca va coordona personal ANP, pentru a fi in legatura directa cu directorii de penitenciare, dar si ca a hotarat cu sindicatele sa aiba intalniri lunare, in prima zi de luni din fiecare luna. De asemenea, el a anuntat ca pana joi va avea loc o intalnire comuna intre ministru, premier si sindicatele din penitenciare, pentru a discuta despre acordarea sporului de 15 la suta pentru angajatii din penitenciare.