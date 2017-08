Canicula se intensifica si se extinde. Cod Portocaliu de caldura excesiva in 6 judete din vestul tarii. In 13 este Cod Galben de canicula

In judetele Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor disconfortul termic va fi accentuat si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 37 si 39 de grade. Minimele nocturne nu vor cobori, in general, sub 20 de grade, iar in Dealurile de Vest vor fi de 24 - 25 de grade.Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Vâlceas, Olt şi Teleorman. În aceste zone, vor fi temperaturi între 35 şi 37 de grade.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor. Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 35 si 37 de grade si izolat in Campia de Vest vor atinge 38 de grade, iar minimele nocturne nu vor cobori sub 20 de grade.