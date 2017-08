BBC, reportaj despre industria videochat-ului din Romania, o piata de peste 100 de milioane de euro/ ''Studiem Freud si o multime de psihologie..''

''In interiorul camerei, o femeie este live si direct prin webcam cu clienti internationali - si atata timp cat ea este singura in camera, ceea ce se intampla este in intregime legal. In aceasta lume a relatiilor virtuale si a cybersexului, cei din fata camerei sunt "modele", iar barbatii care urmaresc sunt "membri", incepe reportajul britanicilor.Jurnalistul BBC a stat de vorba cu mai multe fete ale unui astfel de studio din Bucuresti, cu managerul si descrie mecanismul din spatele afacerii. ''Lucrand o zi de opt ore, o fata castiga in acest studio aproape 4.000 de euro (3.600 de lire sterline) pe luna - de aproape 10 ori salariul mediu din Romania, dar sunt fete care pot ajunge si la 8 mii de euro pe luna.''Mai mult, managerul acestui studio le spune jurnalistilor ca a angajat un psiholog si un profesor de limba engleza, ca le invata pe fete ce este un fetis... totul pentru a tine clientul cat mai mult conectat. ''Studiem Freud si o multime de psihologie si studiem o carte de gesturi pentru ca femeile trebuie sa fie senzuale, inteligente si frumoase", dezvaluie managerul din culisele unei afaceri care pare tot mai bine dezvoltata in Romania si in lume.La ora actuala, in Romania functioneaza legal 3.000 de studiouri videochat, unde sunt angajate 100.000 de modele, iar jucatorii de pe piata sustin ca, in prezent, 'au crescut pretentiile platformelor, ale utilizatorilor, dar si ale modelelor', potrivit Economica.net.''Bine ai venit la noi in vizita. Sunt Sunt Andra Chirnogeanu, PR manager Studio ... si sunt aici pentru a iti promite ca voi face tot posibilul sa te ajut, ca iti voi spune intotdeauna adevarul si ca te voi respecta intotdeauna ca si cum ai fi prietena mea ce mai buna. Daca esti o fata serioasa, ambitioasa si corecta, atunci aici este locul tau. Impreuna vom reusi tot ce ne propunem, dorinta mea este sa te vad implinindu-ti cele mai ambitioase vise. Reusita noastra ca firma, ca echipa, este atunci cand toti cei alaturi de care muncim reusesc la randul lor. Asa am reusit sa avem incasari medii pentru modelele Studio... cu pana la 100% mai mari decat in restul studiourilor de videochat.'' Asa suna promisiunea unei cariere in videochat.