Observatorul Prahovean: Politia a demarat o ancheta dupa ce patronul unei fabrici de textile a fost filmat cum isi injura anagajatii si a postat pe Facebook simboluri naziste

Politia Prahova a declansat o ancheta in urma publicarii inregistrarii video in care patronul strain al unei firme de confectii din localitatea Paulesti, judetul Prahova, isi injura si isi umileste angajatii, dupa ce acestia i-au reprosat intarzirea platii salariilor. Totoata, politistii ancheteaza si continutul profilului de Facebook al patronului, care ar fi distribuit simboluri naziste, potrivit observatorulph.ro.





"Pana la acest moment, nu au fost depuse plangeri cu privire la incidentul filmat, care face obiectul materialului de presa, si se efectueaza verificari in vederea lamuririi starii de fapt, urmand ca, in functie de rezultatul acestora, sa se dispuna masurile care cad in competenta politiei. De asemenea, ne-am sesizat si cu privire la continutul profilului de pe reteaua de socializare si am demarat cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de art 107/2006.", a declarat, pentru observatorulph.ro, Marian Popescu, purtator de cuvant al IJP Prahova.









Potrivit sursei citate, in data de 16 iunie 2017 Eleftherios Vanellis, patronul Unique Clothing din Prahova, si-a injurat, umilit si amenintat angajatii care au cerut sa-si primeasca salariile la timp.