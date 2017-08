Guvernul a stabilit ca o fasie de teren aflata la frontiera cu Ucraina si Republica Moldova sa fie considerata zona de mare risc in privinta pestei porcine africane

atingerea unei densitati mai reduse a porcilor mistreti, pana la un nivel acceptabil, sub 0,5 mistreti pe kmp, pentru a se impiedica raspandirea bolii;

achizitionarea de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, a unui numar de opt incineratoare mobile, pentru incinerarea cadavrelor rezultate in urma aplicarii masurilor de ucidere, pentru controlul si eradicarea bolii;

implicarea Ministerul Mediului, prin autoritatile competente pentru protectia mediului din subordinea acestuia, la identificarea si stabilirea metodelor alternative de ecarisare.



Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare care prevede ca fasia de teren aflata la frontiera de stat cu Ucraina si cu Republica Moldova, pe o distanta de 20 km de la frontiera spre interiorul tarii, se stabileste drept zona de mare risc si va fi supusa unei supravegheri intensive, a porcilor domestici si a porcilor mistreti existenti aici.In contextul epidemiologic actual, al aparitiei primului focar de pesta porcina africana pe teritoriul tarii noastre si al evolutiei acestei boli pe teritoriul Ucrainei si al Republicii Moldova, a fost necesara modificarea corespunzatoare a strategiei actuale si implementarea in cel mai scurt timp a masurilor pentru controlul si eradicarea acestei boli.Fondurile necesare pentru realizarea Programului se asigura prin bugetele institutiilor implicate in punerea in aplicare a acestuia, in limita bugetelor aprobate, conform legilor bugetare anuale, precum si din fondurile aprobate cu aceasta destinatie prin deciziile anuale ale Comisiei Europene privind aprobarea programelor nationale de eradicare si control al bolilor animalelor si a finantarii acestora.