Guvernul a aprobat acordarea de stimulente financiare pentru elevii care au obtinut media 10 la examenele nationale din acest an

Guvernul a aprobat miercuri un proiect de hotarare prin care absolventii care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII) si la examenul national de Bacalaureat din acest an vor primi stimulente financiare.Sumele acordate sunt in valoare de 1.000 de lei pentru fiecare absolvent care a obtinut media 10 la Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII-a, respectiv de 3.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu care a obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat 2017.Vor beneficia de aceste stimulente 137 de absolventi de clasa a XII-a care au incheiat cu media generala 10 examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, respectiv 497 de absolventi de clasa a VIII-a care au finalizat EN VIII cu media 10.Sustinerea tinerilor capabili de performante scolare inalte este un obiectiv al politicilor educationale promovate de Guvern in acord cu Programul de Guvernare 2017-2020 unde, in Capitolul Politici in domeniul educatiei, sunt prevazute masuri pentru dezvoltarea si implementarea programelor de stimulare a performantei adresate elevilor cu potential deosebit. Din categoria elevilor cu potential deosebit fac parte si elevii care obtin media generala 10 la examenele nationale de finalizare a ciclurilor de invatamant gimnazial si liceal.