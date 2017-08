Presedinte Romaniei l-a decorat pe comandantul United States Army, Ben Hodges

Presedintele Klaus Iohannis l-a decorat pe general-locotenent Frederick Benjamin Ben Hodges cu Ordinul "Serviciul Credincios" in grad de Mare Ofiter, a anuntat Administratia Prezidentiala.





Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 9 august, decretul de decorare a generalului-locotenent Frederick Benjamin Ben Hodges.





"In semn de inalta apreciere pentru contributia deosebita avuta la intarirea securitatii Romaniei in cadrul Aliantei Tratatului Atlanticului de Nord, pentru eforturile depuse in vederea implementarii Operatiei "Atlantic Resolve" si a Initiativei de Reasigurare Europeana, in contextul masurilor destinate intaririi flancului estic al Aliantei, Presedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul National "Serviciul Credincios" in grad de Mare Ofiter, cu insemn pentru militari, domnului general-locotenent Frederick Benjamin Ben Hodges, comandantul United States Army Europe", se arata in decretul de decorare semnat de presedinte.





Decorarea a fost facuta la propunerea Ministrului Apararii Nationale, domnul Adrian Tutuianu.