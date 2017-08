Rectorul Academiei de Politie da vina pe Ministerul Educatiei pentru greseala din barem si spune ca toti candidatii care au raspuns corect vor primi punctul, chiar daca baremul a fost gresit

"Comisia de elaborare a subiectelor isi asuma in totalitate raspunderea pentru modul de elaborare a subiectelor si pentru barem. Noi nu am afisat rezultatele finale, suntem in continuare in proces de evaluare a acestor lucrari. Candidatii care au indicat, in examen, varianta de raspuns corecta, vor primi punctul pentru respectiva cerinta, chiar daca, initial, baremul a fost gresit", a afirmat Daniel Costel Torje.Academia de Politie a anuntat miercuri ca a modificat baremul de corectare pentru intrebarile la proba de Istorie, in urma sesizarilor primite de la candidati care au reclamat ca in barem era trecuta ca fiind corecta o varianta gresita."Comisia Centrala de Admitere pe Academie, analizand unele aspecte sesizate de candidatii care au sustinut proba scrisa de evaluare a cunostintelor in data de 08.08.2017(seria a 3-a), referitoare la baremul stabilit pentru intrebarile la disciplina Istorie, a hotarat urmatoarele: Se modifica baremul de corectare in sensul ca la intrebarea 28 de la Grila A3 si intrebarea 22 de la Grila B3 se acorda 1 (un) punct numai candidatilor care au indicat ca varianta de raspuns litera a). In cazul candidatilor care la intrebarea 28 de la Grila A3 si intrebarea 22 de la Grila B3 au indicat ca varianta de raspuns litera b), punctajul obtinut la disciplina Istorie scade cu 1 (un) punct. In cazul candidatilor care la intrebarile sus-mentionate au indicat ca varianta corecta litera c) sau litera d) punctajul acordat initial nu se modifica", a aratat Academia de Politie.