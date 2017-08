Conducerea Editurii Didactice si Pedagogice a fost revocata pentru ca a accesat mai putin de 5% din banii alocati pentru manuale scolare

Conducerea Editurii Didactice si Pedagogice a fost revocata, pe motiv ca a accesat mai putin de 5% din banii alocati in ultimii cinci ani de Ministerul Educatiei pentru manuale scolare, respectiv peste 142 de milioane de lei, a declarat, miercuri, ministrul Liviu Pop, care a precizat ca un nou director general la EDP va fi numit la sfarsitul saptamanii, potrivit News.ro.

"Acum cinci ani am introdus clasa pregatitoare pe noua formula, curricula. In cei cinci ani, Ministerul Educatiei a platit pentru manualele scolare 142.165.286 de lei, suma alocata copiilor din preuniversitar care beneficiaza de manuale gratuite. Trist este ca in aceasta perioada Editura Didactica si Pedagogica, regia autonoma care este subordonata Ministerului Educatiei, a accesat mai putin de 5% din acesti bani, adica 7.321.209 lei, impardonabil din punctul meu de vedere, fapt pentru care am revocat Consiliul de Administratie al EDP, iar pana la finalul saptamanii vom avea un nou director general la EDP, in asa fel incat aceasta editura sa-si revina", a spus ministrul Educatiei, Liviu Pop.