Academia de Politie a recunoscut ca baremul de la proba de Istorie a examenului de admitere este gresit si a modificat grila de corectare

Academia de Politie a modificat baremul de corectare pentru intrebarile la Istorie, in urma sesizarilor primite de la candidati care au reclamat ca in barem era trecuta ca fiind corecta o varianta gresita. Politistul Marian Godina, care a sustinut si el examenul si a reclamat problemele de la aceasta proba, spune ca mai exista si alte grile de corectare cu raspunsuri eronate, relateaza News.ro."Comisia Centrala de Admitere pe Academie, analizand unele aspecte sesizate de candidatii care au sustinut proba scrisa de evaluare a cunostintelor in data de 08.08.2017(seria a 3-a), referitoare la baremul stabilit pentru intrebarile la disciplina Istorie, a hotarat urmatoarele: Se modifica baremul de corectare in sensul ca la intrebarea 28 de la Grila A3 si intrebarea 22 de la Grila B3 se acorda 1 (un) punct numai candidatilor care au indicat ca varianta de raspuns litera a). In cazul candidatilor care la intrebarea 28 de la Grila A3 si intrebarea 22 de la Grila B3 au indicat ca varianta de raspuns litera b), punctajul obtinut la disciplina Istorie scade cu 1 (un) punct. In cazul candidatilor care la intrebarile sus-mentionate au indicat ca varianta corecta litera c) sau litera d) punctajul acordat initial nu se modifica", arata un comunicat al Academiei de Politie.Marti seara, politistul Marian Godina, autor a doua carti, a distribuit pe Facebook o stire potrivit careia una dintre intrebarile din istorie ar fi fost punctata gresit si a scris ca va face o plangere in acest sens. "Incep sa inteleg de ce am luat nota asta la istorie. Niste cretini! Nu trebuie contestatii, trebuie plangeri penale. Eu nu mai am cand sa fac contestatie pentru ca am plecat din Bucuresti, dar pentru o plangere am sa imi fac tot timpul. Sau asta nu e indeplinire defectuoasa a unei indatoriri de serviciu?", a scris Godina.La un sfert de ora dupa distribuirea stirii, Godina a scris, intr-o alta postare, ca "din informatii precise, mai multe grile de corectare au fost gresite, iar acum se ia in calcul o recorectare a lucrarilor". "Eu nu ma voi multumi cu asta. Va trebui verificat care dintre cei cu note mari au bifat raspunsurile ᅡcorecteᅡ, conform grilelor de corectare gresite. Au fost intrebari simple la care ei nu aveau cum sa dea raspunsurile gresite, numai in cazul in care deja stiau ca li se vor considera corecte. Si tare mi-e ca ne-am cam luptat cu mori de vant. Eu promit ca voi face tot ce imi sta in puteri ca cineva sa raspunda pentru ce s-a intamplat azi. Nu ma voi multumi cu o recorectare si cu o nota mai mare. Vor trebui sa raspunda, fie pentru prostie ceea ce se va spune, fie pentru ticalosie, ceea ce se va nega. Domnule rector al Academiei de Politie, pentru acest circ ar trebui sa va dati demisia simultan cu recorectarea. V-ati batut joc de emotiile a mii de tineri si parinti care astazi au plans", a scris Godina.Politistul a obtinut 7.50 la proba scrisa a examenului de admitere la Academia de Politie, precizand ca nu crede ca are sanse sa intre, urmand sa pice pentru a cincea oara. El considera ca vor lua examenul doar cei care "au ghicit cele mai multe raspunsuri corecte", spunand ca "cel care a conceput subiectele si-a batut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie si bani".