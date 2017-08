Doi tineri, unul dintre ei student, arestati preventiv intr-un caz de coruptie la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi

"Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a dispus retinerea iar la data de 8 august, Judecatorul de Drepturi si Libertati de la Tribunalul Iasi a admis propunerea de arestare preventiva a inculpatilor P.V.S, 30 ani, si A.M, 22 ani, fata de care se efectueaza urmarire penala pentru savarsirea infractiunilor de: trafic de influenta (...) si complicitate la infractiunea de trafic de influenta (...), respectiv - trei infractiuni de trafic de influenta (art. 291 Cod Penal) , doua infractiuni de dare de mita (...) si o infractiuni de complicitate la trafic de influenta (...)", a aratat Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi.Surse din randul anchetatorilor sustin ca a fost demarata o ancheta dupa ce s-a aflat ca Stefan Vladimir Paun ar comite fapte de trafic de influenta promitand unor studenti ca poate interveni pe langa cadrele didactice de la UMF. Anchetatorii au obtinut informatii ca si Mustafa Abdi, student in anul III la Facultatea de Medicina Generala, ar fi dat mita cel putin unui cadru didactic pentru a ajuta studenti sa treaca un examen la disciplina Anatomie."In urma activitatilor de urmarire penala, a rezultat suspiciunea rezonabila ca in perioada 17 iulie - 27 iulie, inculpatii - individual sau impreuna au pretins si primit sume de bani in valuta de la studenti restantieri din cadrul UMF Iasi, variind intre 150 euro - 450 euro, in mod direct, prin remitere personala de catre cumparatorii de influenta ori indirect, prin intermediul unor rude, tranzactionand pe aceasta cale, influenta fictiva sau in alte situatii, influenta reala asupra unor cadre universitare din cadrul Facultatii de Medicina, in legatura cu indeplinirea unor acte contrare atributiilor de serviciu (promovarea examenelor restante prin acordarea de note de trecere fara a fi indeplinite conditiile de promovare a acestor examene)", au aratat procurorii ieseni.