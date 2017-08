Circulatia metroului, ingreunata miercuri dimineata dupa o defectiune la un tren in statia Preciziei. Circulatia s-a desfasurat timp de o ora in sistem pendula

Echipele Metrorex au intervenit pentru remedierea situatiei prin aducerea unui tren de ajutor si scoaterea celui defect. Defectiunea a fost remediata la ora 09:15. Pe perioada defectiunii, pe tronsonul Lujerului - Preciziei, circulatia s-a desfasurat in sistem pendula, iar trenurile din directia Anghel Saligny s-au intors la statia Lujerului. Calatorii au fost permanent informati prin sistemul de sonorizare din statii.In acest moment, circulatia se desfasoara in conditii normale.Si marti a avut loc un incident, un tren ramanand intre statiile Izvor si Unirii, pentru zece minute calatorii stand in intuneric. Garnitura defecta a fost tractata de un alt tren in statie.