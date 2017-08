Un barbat a disparut in mare in statiunea Jupiter

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, echipele de salvare au fost solicitate sa intervina miercuri, in jurul orei 7.00, in statiunea Jupiter, unde un barbat de aproximativ 45 de ani se afla in pericol de inec in dreptul hotelului Tismana. La locul incidentului a plecat ambarcatiunea cu echipaj mixt de la Mangalia, dar in momentul in care echipajul a ajuns in zona barbatul nu se mai vedea, disparand in mare. In zona vor fi trimisi pentru cautari 12 scafandri de la Constanta.De asemenea, miercuri, in jurul orei 5:00, trupul barbatului de 30 de ani disparut in mare la Mangalia, marti, a fost scos de valuri la tarm, in aceeasi zona in care se inecase. Trupul sau va fi dus la morga pentru necropsie.Barbatul a disparut in mare marti dimineata, in zona plajei Laguna din Mangalia, iar acolo a mers o ambarcatiune cu echipaj mixt ISU - Garda de Coasta, care insa nu a putut ajunge la locul indicat deoarece marea era foarte agitata. Barbatul a fost cautat initial de doi scafandri de la Mangalia, fiind solicitat apoi si sprijinul celor de la Constanta, la fata locului ajungand trei autospeciale cu scafandri, cu zece subofiteri si un ofiter.Potrivit martorilor, barbatul a intrat in mare impreuna cu un alt turist sa salveze o femeie si pe copilul acesteia, dar nu a mai reusit sa iasa la mal. Celalalt salvator a reusit sa ajunga la tarm. Cautarile au fost oprite de scafandri marti seara si urmau sa fie reluate in aceasta dimineata.Numarul persoanelor care s-au inecat pe litoral de la inceputul sezonului estival a ajuns la 16.