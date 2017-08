Ministrul Educatiei: Nici profesorii si nici elevii nu trebuie sa foloseasca telefonul la ore. Notiunea de elev de serviciu trebuie sa dispara

"Vom face dezbateri pe Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant, sunt legi care s-au modificat si este clar ca acest regulament, pana in 31 august, va fi modificat, dupa consultari. Apoi, tot in modificarea legii sunt elemente legate de statutul elevilor, pe care le vom dezbate si cu elevii si cu partenerii sociali in asa fel incat sa avem o legislatie coerenta", a afirmat Liviu Pop."Sunt doua lucruri pe care cred ca trebuie sa le imbunatatim: utilizarea telefonului sa nu fie facuta in timpul orelor nici de catre elevi si nici de catre profesori, iar elevul de serviciu, ca notiune, sa dispara pentru ca exista suficienta resursa umana la nivelul unitatii de invatamant care sa asigure aceasta intrare-iesire in unitatea scolara. Ma refer la personalul TESA, didactic auxiliar sau chiar didactic, numai daca este nevoie sa existe un astfel de personal", a mai spus Liviu Pop.