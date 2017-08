Noua judete din vestul tarii sunt astazi sub cod galben de canicula; de maine, valul de caldura se va extinde in toata tara

Noua judete din vestul tarii se afla sub cod galben de canicula, miercuri, cand temperaturile vor atinge 38 de grade, iar joi canicula va cuprinde aproape toata tara, sase judete urmand sa fie sub avertizare cod portocaliu emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Miercuri, in Banat, Crisana, sud-vestul Transilvaniei si al Olteniei vremea va fi caniculara, indicele temperatura-umezeala (ITU) urmand sa atinga pragul critic de 80 de unitati, potrivit news.ro.Meteorologii spun ca temperaturile se vor situa intre 35 si 37 de grade si izolat, in Campia de Vest, vor atinge 38 de grade, iar minimele nocturne nu vor cobori sub 20 de grade. Se vor afla sub avertizare cod galben de canicula noua judete: Satu Mare, Bihor, Arad, Hunedoara, Alba, Timis, Caras-Severin, Mehedinti si Dolj. Joi, valul de caldura se va intensifica si va cuprinde cea mai mare parte a tarii.Conform ANM, in zonele joase de relief din vest si local din centrul si sudul tarii, vremea va fi caniculara, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi pragul de 80 de unitati. Minimele nocturne nu vor cobori, in general, sub 20 de grade, iar in Dealurile de Vest vor fi de 24-25 de grade. Pentru joi, Administratia Nationala de Meterologie a emis cod portocaliu pentru sase judete: Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor.In aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse intre 37 si 39 de grade.Tot joi, vor fi sub cod galben de canicula alte 13 judete: Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita-Nasaud, Cluj, Mures, Alba, Sibiu, Hunedoara, Gorj, Valceas, Olt si Teleorman. In aceste zone, vor fi temperaturi intre 35 si 37 de grade.Meteorologii spun ca valul de caldura va persista pana spre sfarsitul saptamanii, iar in zonele de munte, in special in nord-vestul tarii, in timpul dupa-amiezelor va fi instabilitate atmosferica.