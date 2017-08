Godina, dupa examenul de admitere la Academia de Politie: Vor intra cei care au ghicit cele mai multe raspunsuri corecte

Politistul Marian Godina a scris marti seara, pe pagina sa de Facebook, ca a obtinut 7.50 la proba scrisa a examenului de admitere la Academia de Politie, precizand ca nu crede ca are sanse sa intre, urmand sa pice pentru a cincea oara. El considera ca vor lua examenul doar cei care "au ghicit cele mai multe raspunsuri corecte'', spunand ca "cel care a conceput subiectele si-a batut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie si bani'', potrivit news.ro.



"In legatura cu examenul de azi, fara sa ii iau Cezarului ce-i al Cezarului, pot spune ca vor intra cei care au ghicit cele mai multe raspunsuri corecte. Degeaba pierzi nopti invatand daca te intreaba care e antonimul cuvantului "zbir", sinonimul lui "prinos" sau alte tampenii fara de care pot dormi la fel in viata. I-as spune cateva sinonime celui care a conceput subiectele de azi si care, in opinia mea, si-a batut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie si bani. (...) Ba mai mult, cel care a conceput subiectele a vrut sa confirme bancurile cu Garcea'', a scris Godina pe Facebook.

El spune ca la partea de istorie a gresit opt intrebari din 30, lucru "explicabil tinand cont de intrebarile date''.

"La istorie, unde cu toata modestia afirm ca pot discuta de la egal la egal cu orice profesor de gimnaziu, am gresit azi 8 intrebari din 30. Enorm, in conditiile in care telul meu era nota 10, dar explicabil tinand cont de intrebarile date. (...) La una din grile doua raspunsuri erau identice. Noroc ca niciunul nu era corect, dar ma intreb totusi de ce nu a fost capabil sa conceapa un test cu 30 de raspunsuri clare, unice, fara erori si fara ambiguitati'', subliniaza Godina.

Politistul mai scrie ca este convins ca notele de admitere vor fi sub 8.00, dar ca exista si un lucru bun in asta: "Singurul lucru bun e ca nu mai planeaza nicio suspiciune de intrat pe pile''.

Marian Godina spune ca la proba scrisa a examenului de admitere la Academia de Politie a obtinut media 7.50 si nu crede ca are sanse sa fie admis, urmand sa pice pentru a cincea oara. El sustine ca se va gandi "serios'' daca va ramane intr-un sistem din care nu mai simte ca face parte.

"Pentru ca sunt asaltat de telefoane, prefer sa spun aici ca am luat azi la examen media 7.50 si am sanse spre zero sa fiu admis. Partea buna e ca sunt mai obisnuit sa pic decat sa reusesc, asa ca nu e o tragedie pentru mine si nu se termina lumea. Urmeaza insa o perioada in care ma voi gandi serios daca voi mai continua intr-un sistem din care eu simt ca nu prea mai fac parte. Intr-un sistem in care colegi apropiati ai mei, care beneficiaza de multe de pe urma mea, dar care, in locul unei minime recunostinte, au dezvoltat o invidie enorma fata de mine. Sunt convins ca ei sunt cei mai bucurosi azi. Sunt aceiasi care maine imi vor spune in fata cat de rau le pare de nereusita mea si aceiasi dintre care niciunul nu a venit la lansarea mea de carte pe care am avut-o in Brasov, dar se bucurau in schimb de ce se intamplase. Mai ales ca nu era pe carca lor. Sunt imun oricum in legatura cu lucrurile astea'', mai spune Godina.

Ulterior, politistul, autor a doua carti, a distribuit pe Facebook o stire potrivit careia una dintre intrebarile din istorie ar fi fost punctata gresit si a scris ca va face o plangere in acest sens.

"Incep sa inteleg de ce am luat nota asta la istorie. Niste cretini! Nu trebuie contestatii, trebuie plangeri penale. Eu nu mai am cand sa fac contestatie pentru ca am plecat din Bucuresti, dar pentru o plangere am sa imi fac tot timpul. Sau asta nu e indeplinire defectuoasa a unei indatoriri de serviciu?'', a scris Godina.

La un sfert de ora dupa distribuirea stirii, Godina a scris, intr-o alta postare, ca "din informatii precise, mai multe grile de corectare au fost gresite, iar acum se ia in calcul o recorectare a lucrarilor".

"Eu nu ma voi multumi cu asta. Va trebui verificat care dintre cei cu note mari au bifat raspunsurile ''corecte'', conform grilelor de corectare gresite. Au fost intrebari simple la care ei nu aveau cum sa dea raspunsurile gresite, numai in cazul in care deja stiau ca li se vor considera corecte. Si tare mi-e ca ne-am cam luptat cu mori de vant. Eu promit ca voi face tot ce imi sta in puteri ca cineva sa raspunda pentru ce s-a intamplat azi. Nu ma voi multumi cu o recorectare si cu o nota mai mare. Vor trebui sa raspunda, fie pentru prostie ceea ce se va spune, fie pentru ticalosie, ceea ce se va nega. Domnule rector al Academiei de Politie, pentru acest circ ar trebui sa va dati demisia simultan cu recorectarea. V-ati batut joc de emotiile a mii de tineri si parinti care astazi au plans", a scris Godina.