Mitroi, PwC: Guvernul va avea nevoie de aprobarea Comisiei Europene pentru plata defalcata a TVA

Pentru introducerea sistemului defalcat de plata a TVA este nevoie de acordul Bruxellesului, afirma Mihaela Mitroi, sefa Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania si Europa de Sud-Est."Pentru implementarea acestui sistem este necesara obtinerea unei aprobari din partea Comisiei Europene privind aplicarea unei masuri de derogare de la Directiva de TVA, intrucat limitarea scopului in care pot fi utilizate sumele de TVA colectata si implicit a dreptului de dispozitie asupra acestora este asimilata cu un drept de dispozitie al administratiei fiscale asupra sumelor de TVA", spune Mitroi, potrivit unui comunicat de presa al companiei."O asemenea masura nu a fost implementata in niciun alt stat membru al Uniunii Europene, un sistem similar fiind propus spre implementare doar optional in Polonia si numai pentru anumite sectoare specifice din economie unde riscul evaziunii fiscale este ridicat in Italia, care a obtinut si o derogare in acest sens", a explicat Mihaela Mitroi.Ea a spus si ca implementarea acestui sistem va cauza dificultati de cash-flow majore firmelor, dar si o serie de alte probleme."Noul sistem privind plata defalcata a TVA va genera dificultati de cash-flow majore la nivelul companiilor, costuri suplimentare si sarcini aditionale pentru contribuabili legate de adaptarea sistemelor IT si a programelor de contabilitate, gestionarea platilor, precum si cu modificarea procedurilor interne de lucru. De asemenea, companiile vor suporta costuri aditionale cu comisioanele bancare generate de cresterea semnificativa a tranzactiilor bancare si cu eventualele sanctiuni impuse in cazul unor erori sau intarzieri de implementare", afirma Mihaela Mitroi.