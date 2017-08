Un ministru german vrea ca banii UE pentru integrarea romilor, neabsorbiti de Romania si Bulgaria, sa fie directionati spre landul sau, NRW

"Aceste fonduri trebuie sa fie puse la dispozitia unor orase ca Dortmund si Duisburg", unde locuiesc foarte multi imigranti din Europa de sud-est, a spus Stamp intr-un interviu acordat luni publicatiei Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).Stamp considera "extrem de suparator" faptul ca banii europeni pentru integrarea romilor la ei acasa nu sunt folositi de Romania si Bulgaria. El propune redirectionarea lor, pe viitor, direct in zona bazinului Ruhr, din vestul Germaniei, o zona cu mari orase industriale, ca Dusseldorf, Dortmund, Duisburg si unde procentul imigrantilor din cele doua tari (dar nu numai) este foarte ridicat.Ministrul din NRW considera ca pentru cea mai mare minoritate din Uniunea Europeana, reprezentata de romi, in Bulgaria "nu este nici cea mai mica toleranta". "Ei sunt tratati ca oameni de categoria a cincea. Scolarizarea copiilor nu este asigurata acolo" considera Stamp, adaugand ca Bulgaria trebuie sa inteleaga ca problema va deveni din ce in ce mai serioasa, daca "se prelungeste aceasta lipsa de educatie".In ce priveste Romania, se remarca faptul ca, din fondul ESF pentru dezvoltare de 4,4 miliarde euro pentru perioada 2014-2020, nu a fost absorbita, in acest scop, nici macar o cincime din bani.